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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Kall (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, 30. Juni, gegen 7.06 Uhr kam es im Bereich Kall-Sistig auf der Blankenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Motorradfahrer. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich befuhr die Blankenheimer Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße 258 und beabsichtigte, im Einmündungsbereich nach links in Richtung Kall-Krekel abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 36-jähriger Kradfahrer aus Rheinland-Pfalz die Bundesstraße 258 in Fahrtrichtung Schleiden. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte infolge der Kollision und zog sich Verletzungen zu. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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