Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Traurige Gewissheit im Fall der vermissten Person am Neffelsee
Zülpich (ots)
Ein Taucher fand den 39-Jährigen am frühen Montagnachmittag auf dem Seegrund. Der Leichnam wurde geborgen. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.
Unser Dank gilt allen eingesetzten Kräften der beteiligten Hilfsorganisationen für ihren engagierten und professionellen Einsatz.
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