Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisierter Mann uriniert in der Öffentlichkeit

Euskirchen (ots)

Nach einem Public Viewing in Euskirchen ist ein 46-jähriger Mann aus Sachsen in der Nacht zu Dienstag (30. Juni) im Polizeigewahrsam gelandet. Gegen 1.35 Uhr bemerkten Polizeibeamte den Mann auf der Hochstraße. Bei sommerlichen Temperaturen hatte er zuvor offensichtlich in der Öffentlichkeit uriniert. Als die Einsatzkräfte ihn darauf ansprachen, reagierte der Mann sofort aggressiv. Im Verlauf der Kontrolle beleidigte und bedrohte er die Beamten mehrfach und zeigte sich trotz wiederholter Aufforderungen nicht beruhigt. Da der 46-Jährige erheblich alkoholisiert war, nahmen ihn die Polizeibeamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Auch auf dem Weg zur Polizeiwache setzte der Mann sein aggressives Verhalten fort und beleidigte die Polizeibeamten erneut. Den 46-Jährigen erwarten nun entsprechende Strafverfahren unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung.

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