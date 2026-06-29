Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisierter Mann verursacht Verkehrsunfall

Euskirchen (ots)

Am Samstag (27. Juni) kam es um 17.38 Uhr in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 35-jähriger Euskirchener befuhr mit seinen Kindern die Alfred-Nobel-Straße in Fahrtrichtung Kölner Straße. Auf dem Gehweg befand sich ein Fußgänger. Zum Unfallzeitpunkt torkelte dieser unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde trotz Gefahrenbremsung von dem Pkw erfasst.

Der 31-jährige Mann aus Euskirchen verweigerte jegliche medizinische Behandlung. Er machte einen alkoholisierten Eindruck.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis.

Der Pkw wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

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