Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Durchgezogene Fahrstreifenbegrenzung überfahren

Hellenthal (ots)

Am Montag (29. Juni) gegen 16.45 Uhr befuhren eine 20-jährige Fahrerin aus dem Rhein-Erft-Kreis sowie ein 36-jähriger Fahrer aus Dortmund mit ihren Motorrädern die Bundesstraße 265 aus Richtung Hellenthal-Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Hellenthal-Hollerath. Der 36-jährige Motorradfahrer fuhr dabei leicht versetzt hinter der vorausfahrenden 20-jährigen Fahrerin. Kurz vor der Ortseinfahrt Hollerath beabsichtigte die 20-Jährige trotz einer durchgezogenen Fahrstreifenbegrenzung ihr Fahrzeug zu wenden. Hierzu leitete sie einen plötzlichen Bremsvorgang ein und kreuzte dabei die Fahrlinie des nachfolgenden Motorradfahrers. Der 36-jährige Fahrer leitete nach eigenen Angaben eine Gefahrenbremsung ein, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern und touchierte das Motorrad der vorausfahrenden Fahrerin mit dem Vorderrad am Bein. Die 20-Jährige erlitt hierbei Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige Motorradfahrer blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell