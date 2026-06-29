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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigung an Rohbau

Schleiden-Gemünd (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen dem 20. und 28. Juni eine Mauer auf einem Baugelände in der Dreiborner Straße in Schleiden-Gemünd.

Augenscheinlich wurde eine 7x4 Meter hohe Mauer bestehend aus Ziegelbetonsteinen gewaltsam zu Fall gebracht. Durch den Aufprall wurden die Steine beschädigt.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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