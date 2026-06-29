Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigung an Rohbau

Schleiden-Gemünd (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen dem 20. und 28. Juni eine Mauer auf einem Baugelände in der Dreiborner Straße in Schleiden-Gemünd.

Augenscheinlich wurde eine 7x4 Meter hohe Mauer bestehend aus Ziegelbetonsteinen gewaltsam zu Fall gebracht. Durch den Aufprall wurden die Steine beschädigt.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell