Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Sachbeschädigung an Rohbau
Schleiden-Gemünd (ots)
Unbekannte beschädigten zwischen dem 20. und 28. Juni eine Mauer auf einem Baugelände in der Dreiborner Straße in Schleiden-Gemünd.
Augenscheinlich wurde eine 7x4 Meter hohe Mauer bestehend aus Ziegelbetonsteinen gewaltsam zu Fall gebracht. Durch den Aufprall wurden die Steine beschädigt.
Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.
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