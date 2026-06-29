Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zigarettenautomat entwendet und aufgeflext

Blankenheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 27.06.2026, 18 Uhr, bis Sonntag, 28.06.2026, 14.45 Uhr, wurde in Blankenheim-Mülheim in der Straße "Am Genfbach" ein an einer Hauswand befestigter Zigarettenautomat entwendet.

Der Automat wurde im weiteren Verlauf durch bislang unbekannte Täter gewaltsam geöffnet und geleert.

Am Sonntag gegen 18 Uhr wurde der beschädigte und geleerte Automat durch einen Zeugen auf einem Wirtschaftsweg im Bereich der Bundesstraße 51, Abfahrt Dahlem-Schmidtheim, aufgefunden und anschließend der Polizei gemeldet und sichergestellt.

Der Automat war zuvor offenbar aufgeflext worden.

Die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen.

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