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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Körperliche Auseinandersetzung und Diebstahl nach Kontrolle durch Fischereiaufseher

Hellenthal (ots)

Am Freitag, 27.06.2026, gegen 22:15 Uhr, kam es an einer Staumauer im Kreis Euskirchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung sowie einem Diebstahl.

Ein 64-jähriger Fischereiaufseher aus Kall sprach im Rahmen seiner Tätigkeit zwei Personen an, die von der Staumauer aus widerrechtlich angelten.

In der Folge kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf schlug ein 45-jähriger Mann dem Geschädigten mehrfach ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde.

Während der Auseinandersetzung entwendete eine weibliche Begleitperson aus dem Fahrzeug des Geschädigten Dokumente. Die Frau wird als etwa Mitte 40, schlank, mit kurzen blonden Haaren beschrieben.

Der männliche Beschuldigte konnte im Rahmen der Ermittlungen identifiziert werden, nachdem er im Verlauf der Auseinandersetzung seinen beschädigten Personalausweis vorzeigte und sich darüber hinaus in die Situation einbrachte.

Beide Personen entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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