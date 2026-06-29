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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Körperliche Auseinandersetzungen - Mann in Gewahrsam genommen

Weilerswist (ots)

Am Sonntag (28.Juni) kam es in Weilerswist zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen, an denen ein 28-jähriger Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis beteiligt war.

Gegen 00.40 Uhr kam es im Schneppenheimer Weg in Weilerswist-Hausweiler zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 28-Jährigen und einem 40-jährigen Mann aus Belgien.

Im Verlauf des Streits versuchte der 28-Jährige, seinen Gegenüber mit einem Bierglas zu schlagen. Ein Treffer blieb aus. Im weiteren Verlauf kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen, wobei der 28-Jährige einen Schlag ins Gesicht erlitt und hierbei leicht verletzt wurde.

Im weiteren Verlauf der Nacht fiel der 28-Jährige erneut durch aggressives Verhalten auf. Gegen 1.45 Uhr kam es in der Blankenheimer Straße in Weilerswist-Ottenheim zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung, an der neben dem 28-Jährigen zwei weitere 28-jährige Personen beteiligt waren. Diese stammen aus Weilerswist sowie aus dem Kreis Düren.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann im Anschluss in Gewahrsam genommen.

Auf der Polizeiwache führte er einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,46 Promille.

Gegen den 28-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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