Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Solarmodule von Baustellengelände entwendet

Euskirchen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 4. Juni, zwischen 1.20 Uhr und 1.43 Uhr, verschafften sich vier bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Baustellengelände einer Firma in der Straße "Thermenallee" in Euskirchen, die mit dem Aufbau von Solarmodulen beauftragt ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten die Täter Sicherungen an einem Bauzaun und verschafften sich so Zugang zum Gelände. Anschließend bohrten sie einen dort abgestellten Bauwagen auf.

Mithilfe eines Pritschenwagens entwendeten die Unbekannten unter anderem rund 20.000 Meter Kabel, diverses Montagematerial sowie Solarmodule. Der Wert des Diebesgutes liegt im oberen fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell