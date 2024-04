Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schlägerei nach wilder Fahrt

Euskirchen (ots)

Durch seine Fahrkünste wollte am frühen Sonntagmorgen (28.04.2024) gegen 05.00 Uhr eine junger Mann offensichtlich das Publikum einer Diskothek in Euskirchen beeindrucken. Der Fahrer nutzte sein hoch motorisiertes Fahrzeug, um über die Straße zu driften. Dabei hatte dieser offenbar den Eindruck, dass ein 21-jähriger Mann ihn mit dem Smartphone filmen würde. Der Fahrer unterbrach seine Fahrt und fing mit dem jungen Mann einen Streit an. In diesem Rahmen schlug er diesen ins Gesicht und bedrohte ihn weiterhin mit einem Messer. Die eine Minute nach Notrufeingang eintreffenden Polizeibeamten kümmerten sich zuerst um den auf den Boden liegenden Verletzten, der anschließend im Krankenhaus weiter behandelt wurde. Der aggressive Fahrer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits entfernt. Gegen den Fahrer wurde eine Strafanzeige gefertigt.

