Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hebelspuren an Bankfiliale entdeckt

Bad Münstereifel (ots)

Am gestrigen Donnerstag (14. Dezember) konnte an der Eingangstüre einer Bankfiliale in Bad Münstereifel eine Hebelspur in Höhe des Schließzylinders festgestellt werden.

Gegen 2.05 Uhr erhielt ein Mitarbeiter einen Anruf einer Sicherheitsfirma und ihm wurde mitgeteilt, dass eine Fehlermeldung der Eingangstüre aufgelaufen sei. Die Fehlermeldung sei dann nach wenigen Sekunden wieder weg gewesen.

Diese Meldung kann auch durch rütteln an der Türe ausgelöst werden.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell