Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Luftgewehr auf Hund geschossen

Euskirchen-Flamersheim (ots)

Am Samstag (15. Juli) stellte ein 34-Jähriger aus der Pützgasse in Euskirchen-Flamersheim eine Schussverletzung an seinem Hund fest. Ein Tierarzt entfernte die noch in der Wunde befindlichen Geschosse. Im Nachgang entdeckte der Mann noch Schusslöcher in seinem Aufstellpool im Garten. Augenscheinlich stammt die Munition von einem Luftgewehr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

