POL-EU: Caroline Hein ist neue Bezirksdienstbeamtin in Schleiden

Schleiden (ots)

Die 52-jährige Polizeioberkommissarin hat ihren Dienst in Schleiden angetreten und wird die Nachfolgerin von ihrem Vorgänger Polizeihauptkommissar Guido Wawer.

Am gestrigen Montag (12. März) fand die offizielle Vorstellung bei der Stadt Schleiden in Anwesenheit des Bürgermeisters Ingo Pfennings und Vertretern des Ordnungsamtes statt.

Zusammen mit Polizeihauptkommissarin Andrea Dreesen, der neuen Leiterin des Bezirksdienstes in Schleiden, ist sie von nun an für Schleiden und seine 17 Ortschaften zuständig.

Im April 1996 wurde Caroline Hein in den Polizeivollzugsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen eingestellt. Zuvor versah sie ihren Dienst bei der Autobahnpolizei und im Rhein-Erft-Kreis. Seit 2015 war sie im Wach- und Wechseldienst in der Polizeiwache in Schleiden tätig.

Nun wechselte die in der Gemeinde Kall wohnende Beamtin zum Bezirksdienst nach Schleiden, um dort für die Fragen und Belange der Schleidener Bürger zur Verfügung zu stehen.

Das Aufgabenspektrum der Bezirksdienstbeamtin ist breit gefächert und reicht von der Verkehrserziehung im Kindergarten bis hin zur Opfernachsorge. Vor allem aber soll der Bürgerkontakt gestärkt werden.

Genau das ist Caroline Hein wichtig, denn ab sofort ist sie eine wichtige polizeiliche Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger.

"Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den Menschen, die hier leben. Als neue Ansprechpartnerin für die Bürgerinneren und Bürger stehe ich gerne zur Verfügung", sagt Hein.

Der Bezirksdienst Schleiden befindet sich in der Polizeiwache in Schleiden, Gemünder Straße 46, und ist telefonisch unter 02445 8580 zu erreichen. In dringenden Fällen ist der Polizeinotruf 110 zu wählen.

