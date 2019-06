Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem Kraftradfahrer

Bad Münstereifel- Ohlerath (ots)

Der 78-jährige Pkw-Fahrer befuhr am 01.06.2019 gegen 14:50 Uhr die Landstraße 165 aus Richtung Bad-Münstereifel kommend und wollte augenscheinlich in Höhe einer Anhaltebucht wenden, um seine Fahrt in entgegen gesetzte Richtung fortzusetzen. Hierbei übersah er den auf der Landstraße befindlichen 47-jährigen Kradfahrer, welcher in die Seite des Pkw prallte. Der Kradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber zum Krankenhaus verbracht werden. Es besteht Lebensgefahr.

