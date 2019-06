Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrlässige Brandstiftung

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am 01.06.2019 gegen 21:55 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Feuer in Kuchenheim gemeldet. Hier war eine Garage in Brand geraten. Die betroffene Garage musste durch die Feuerwehr gelöscht werden, da hier offenbar durch das Grillen mittels Holzkohlegrill in der Nachbarschaft der Funkenflug den Brand verursacht hat. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

