Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vorfahrt missachtet, Unfall verursacht

53881 Euskirchen-Großbüllesheim (ots)

Am Montagmittag (12 Uhr) befuhr ein Lkw-Fahrer (56) aus dem Saarland die Kolumbusstraße. In Höhe der Kreuzung Schneppenheimer Weg gewährte er nicht die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw, so dass es zu einer Kollision im Kreuzungsbereich kam. Die 30-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Stadtgebiet Euskirchen verletzte sich und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell