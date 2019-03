Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Filialleiterin überfallen - Polizei Euskirchen bittet um Mithilfe

53902 Bad Münstereifel (ots)

Am vergangenen Freitagmittag, gegen 12.15 Uhr, betrat eine Kundin in Begleitung ihrer Mutter die Räume eines Outlet Geschäfts in Bad Münstereifel (Straße "Markt", gegenüber der Stadtverwaltung).

Zunächst konnten sie keine Verkäuferin feststellen. Im weiteren Aufenthalt bemerkten sie eine bewusstlos am Boden liegende Frau (47) im hinteren Geschäftsbereich. In unmittelbarer Nähe befand sich eine geöffnete und entleerte Geldkassette. Vereinzelnd lagen noch Geldscheine und Münzgeld auf dem Fußboden.

Schließlich konnte ermittelt werden, dass eine bislang unbekannte männliche Person sich Zutritt über eine rückwärtige Zugangstür verschaffte, die Filialleiterin mit einem Faustschlag ins Gesicht schlug, diese zu Boden stürzte und im weiteren Verlauf der unbekannte Täter Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendete.

Die Geschädigte konnte den Täter als männlich und mit schwarzen Schuhen bekleidet beschreiben. Die Nahbereichsfahndung führte nicht zum Auffinden eines Tatverdächtigen. Die Frau wurde zur medizinischen Betreuung einem Krankenhaus zugeführt.

Die Polizei Euskirchen bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung der Tat helfen können? Sachdienliche Hinweise werden telefonisch an 02251/799-512 oder 02251/799-0 erbeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell