Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kindergarten stand in Flammen

53881 Euskirchen-Kreuzweingarten (ots)

Einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursachte ein Feuer am frühen Dienstagmorgen (00.30 Uhr) in einem Kindergarten an der Josef-Gebertz-Straße. Ein Anwohner nahm ein lautes Knallgeräusch wahr. Als er nach der Ursache schaute, erkannte er ein Feuer im Kindergarten. Er informierte umgehend die Rettungsdienste. Die eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein direkt angebautes Wohnhaus verhindern. Dies ist auch dem Umstand der frühzeitigen Brandentdeckung zu verdanken. Die Bewohner des Wohnhauses konnten sich selbständig in Sicherheit bringen. Ein Gruppenraum sowie das Dach der Kinderbetreuungsstätte wurden total beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Sie ermittelt hinsichtlich der Brandursache.

