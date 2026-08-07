Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei nimmt Georgier wegen Urkundendelikts fest
Täuschungsversuch ohne Erfolg
Garmisch-Partenkirchen (ots)
Bundespolizisten haben Donnerstagnacht (6. August) in Garmisch-Partenkirchen einen Mann festgenommen, der sich mit einem gefälschten Ausweis als Bulgare ausgegeben hatte. Gegen den georgischen Staatsbürger wird wegen eines Urkundendelikts ermittelt.
Beamte des Bundespolizeireviers in Garmisch-Partenkirchen kontrollierten die Insassen eines Pkw im Stadtgebiet. Dabei konnte sich der türkische Fahrer mit gültigen Papieren ausweisen. Der Beifahrer zeigte eine bulgarische Identitätskarte vor. Bei der Überprüfung stellte sich diese als Fälschung heraus. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten im Handschuhfach einen georgischen Reisepass sowie einen georgischen Personalausweis, die auf den Mitfahrer ausgestellt waren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen soll er nach Georgien abgeschoben werden.
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