Feuerwehr Bochum

FW-BO: Feuerwehr Bochum rettet Person aus brennender Wohnung - Person verstirbt trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen

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Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum wurde am Freitag, 24. Juli 2026, um 15:05 Uhr zu einem Wohngebäude an der Von-der-Recke-Straße alarmiert. Grund der Alarmierung war ein ausgelöster Heimrauchmelder in Verbindung mit Brandgeruch sowie Hinweise auf eine möglicherweise noch in der Wohnung befindliche Person. Bereits auf der Anfahrt war für die Einsatzkräfte eine deutliche Verrauchung im Bereich der Einsatzstelle wahrnehmbar. Bei Eintreffen der ersten Kräfte drang Rauch aus dem Gebäude, zudem war der Treppenraum bereits erheblich verraucht. Aufgrund der Meldung über eine vermisste Person wurden unverzüglich Maßnahmen zur Menschenrettung eingeleitet.

Unverzüglich wurde die vermutete Brandwohnung auf eine möglicherweise vermisste Person abgesucht. Parallel dazu ging ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung und Kontrolle des verrauchten Treppenraums vor. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte eine leblose Person aus der Brandwohnung ins Freie bringen. Sofort nach der Rettung wurden durch die Einsatzkräfte umfangreiche Reanimationsmaßnahmen eingeleitet und in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst fortgeführt. Trotz aller medizinischen Bemühungen konnte das Leben der betroffenen Person nicht gerettet werden. Die Person verstarb noch an der Einsatzstelle. Zeitgleich zur Menschenrettung wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Zur Entrauchung des Gebäudes setzten die Einsatzkräfte einen Überdrucklüfter zur taktischen Ventilation ein. Nach erfolgreicher Brandbekämpfung wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten sowie Kontrollen auf weitere Brand- und Glutnester durchgeführt.

Der Einsatz der Feuerwehr Bochum dauerte bis 17:00 Uhr an. Insgesamt waren 49 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum und des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle eingesetzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Polizei aufgenommen.

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