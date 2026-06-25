Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Automatenaufbruch am Bahnhof Gräfelfing

Zwei Tatverdächtige festgenommen

Bild-Infos

Download

München/ Gräfelfing (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (24. Juni) sollen zwei junge Männer einen Warenautomaten am Bahnhof Gräfelfing aufgebrochen und Lebensmittel entwendet haben. Im Rahmen einer Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei beide Tatverdächtigen noch im Nahbereich stellen. Gegen 04:45 Uhr ging ein Notruf über einen aufgebrochenen Warenautomaten am Bahnhof Gräfelfing ein. Eine Streife der Bundespolizei stellte vor Ort den gewaltsam geöffneten Automaten fest. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 45 gemeinsam mit einer Streife der Bundespolizei zwei Tatverdächtige antreffen. Bei den Männern handelt es sich um zwei 19-jährige ukrainische Staatsangehörige. Bei der Durchsuchung wurden Lebensmittel aufgefunden, die mutmaßlich aus dem aufgebrochenen Automaten stammen. Einer der beiden Tatverdächtigen wies zudem eine Schnittverletzung an der Hand auf, die er sich nach bisherigen Erkenntnissen beim Aufbrechen des Automaten zugezogen haben dürfte. Am Tatort konnten Blutspuren gesichert werden. Zudem hatte einer der Tatverdächtigen die Tat mit seinem Mobiltelefon gefilmt. Das Video wurde als Beweismittel sichergestellt. Beide Männer wurden zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion München gebracht. Dort erfolgten unter anderem eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie die Entnahme von DNA-Proben. Ein Atemalkoholtest ergab bei einem Tatverdächtigen einen Wert von 1,24 Promille, beim zweiten 0,88 Promille. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Die Höhe des entstandenen Schadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell