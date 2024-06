Bundespolizeidirektion München: Erfolg für Super-Recogniser der Bundespolizei Dieb dank besonderer Fähigkeiten erkannt

München (ots) - Bundespolizisten haben am Samstagabend (22. Juni) im Hauptbahnhof sieben Dänen vorläufig in Gewahrsam genommen, die am Bahnsteig Feuerwerkskörper gezündet haben. Bei einem der Fußballfans haben die Beamten zudem eine geringe Menge Drogen gefunden. Die Bundespolizei hat Pyrotechnik und Drogen ...

