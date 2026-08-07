Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Streit im Zug endet mit Faustschlägen

Ehringshausen (Lahn-Dill-Kreis/ Wetzlar (ots)

Am gestrigen Donnerstag (06.08:/gegen 08:50 Uhr) gerieten zwei junge Männer (18 und 20 Jahre) im stehenden Zug, Regionalbahn 40, in Streit.

Zu diesem Zeitpunkt stand der Zug noch Bahnhof Wetzlar. Auf der Weiterfahrt nach Ehringshausen artete der Streit aus. Es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Folge sich die aus Syrien stammenden Männer mit Fäusten schlugen und in den Schwitzkasten nahmen.

Es kam immer wieder zu Beleidigungen, Bedrohungen und Schlägen. Der Zugbegleiter und weitere Reisende konnten die Streithähne trennen und beim Halt in Ehringshausen einer Streife des Bundespolizeireviers Gießen übergeben.

Offensichtlich gibt es schon seit längerer Zeit Streitigkeiten zwischen den beiden Personen.

Durch den Vorfall erhielt ein Zug eine Verspätung von 79 Minuten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren gegen die Männer eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160

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