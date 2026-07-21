Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Gebäude der Deutschen Bahn aufgebrochen und KFZ entwendet

Fulda (ots)

Am gestrigen Montag (20.7./02:50 Uhr) bemerkten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG einen Einbruch in das Gebäude der Leit- /Sicherungstechnik am Bahnhof in Fulda.

Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (19.7 06:30 Uhr und Montag (20.7./02:50).

Nach ersten Angaben wurden diverse Gegenstände entwendet. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Aus einem privaten PKW, der auf dem Gelände abgestellt war, entwendeten der oder die Täter Bargeld.

Im Anschluss flüchteten die Täter mit einem weißem Ford Custom der Deutschen Bahn AG. Dieser konnte später zwischen Petersberg und Margretenhaun verlassen aufgefunden werden.

Aus dem Auto entwendeten die Täter diverses Werkzeug.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer in diesem Zeitraum etwas ungewöhnliches im Bereich des Bahnhofes Fulda bemerkt hat oder auf das Fahrzeug der Deutschen Bahn AG aufmerksam wurde, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160 zu melden.

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