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Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannte beschädigen Unterstand am Bahnhof Ehringshausen durch Steinwurf

Ehringshausen (Kreis Wetzlar) (ots)

Am gestrigen Sonntag (26.7./19:30 Uhr) sollen drei unbekannte Täter den Unterstand am Bahnhof Ehringshausen stark beschädig haben.

Sie bewarfen den dort befindlichen Unterstand mit Schottersteinen und beschädigten die Scheiben so stark, dass diese vermutlich ausgetauscht werden müssen.

Durch laute Geräusche wurde der vor Ort befindliche Fahrdienstleiter auf den Vorfall aufmerksam.

Er konnte erkennen, dass drei junge Männer vom Tatort flohen.

Als eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen vor Ort eintraf, konnten keine Personen mehr angetroffen werden.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 4000 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung einegeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu Tat und Tätern machen kann, wird gebetn, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

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