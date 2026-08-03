Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Schranke entwendet - Zeugen gesucht

Trais-Horloff (Stadt Hungen) (ots)

Am gestrigen Sonntag (2.8./22:22 Uhr) entwendeten sechs unbekannte Täter einen Schrankenbaum.

Die Halbschrank lag abmontiert an einem Bahnübergang in Trais- Horloff, einem Stadtteil von Hungen.

Die Unbekannten, einer trug einen Fischerhut, hoben die Schranke auf und entfernten sich über den an der Bahnstrecke entlanglaufenden Fußweg in Richtung Steinheim.

An der Bahnstrecke finden aktuell großangelegte Bauarbeiten statt, zu einer Gefährdung im Bahnverkehr kam es aber nicht.

Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Wer Angaben zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160 zu melden.

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