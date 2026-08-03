PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Schranke entwendet - Zeugen gesucht

Trais-Horloff (Stadt Hungen) (ots)

Am gestrigen Sonntag (2.8./22:22 Uhr) entwendeten sechs unbekannte Täter einen Schrankenbaum.

Die Halbschrank lag abmontiert an einem Bahnübergang in Trais- Horloff, einem Stadtteil von Hungen.

Die Unbekannten, einer trug einen Fischerhut, hoben die Schranke auf und entfernten sich über den an der Bahnstrecke entlanglaufenden Fußweg in Richtung Steinheim.

An der Bahnstrecke finden aktuell großangelegte Bauarbeiten statt, zu einer Gefährdung im Bahnverkehr kam es aber nicht.

Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Wer Angaben zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 14:37

    BPOL-KS: Unbekannte beschädigen Unterstand am Bahnhof Ehringshausen durch Steinwurf

    Ehringshausen (Kreis Wetzlar) (ots) - Am gestrigen Sonntag (26.7./19:30 Uhr) sollen drei unbekannte Täter den Unterstand am Bahnhof Ehringshausen stark beschädig haben. Sie bewarfen den dort befindlichen Unterstand mit Schottersteinen und beschädigten die Scheiben so stark, dass diese vermutlich ausgetauscht werden müssen. Durch laute Geräusche wurde der vor Ort ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 13:55

    BPOL-KS: Gebäude der Deutschen Bahn aufgebrochen und KFZ entwendet

    Fulda (ots) - Am gestrigen Montag (20.7./02:50 Uhr) bemerkten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG einen Einbruch in das Gebäude der Leit- /Sicherungstechnik am Bahnhof in Fulda. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (19.7 06:30 Uhr und Montag (20.7./02:50). Nach ersten Angaben wurden diverse Gegenstände entwendet. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 14:44

    BPOL-KS: Zugbegleiter ins Gesicht geschlagen

    Wolfhagen (Landkreis Kassel) (ots) - Bereits am vergangenen Freitag (17.7./15:45 Uhr) schlug ein 27-Jähriger einen 22-Jährigen Zugbegleiter in Gesicht. Der Vorfall ereignetet sich auf der Bahnhofstraße in Wolfhagen, hier stieg der Zugbegleiter aus einem Bus. Der 27-Jährige erkannte in dem Mann den Zugbegleiter, der ihn im Juni eine Fahrpreisnacherhebung ausgestellt hatte, da er ohne Ticket den Zug benutzt hatte. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren