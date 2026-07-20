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Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zugbegleiter bei Fahrscheinkontrolle gebissen

Bad Hersfeld (ots)

Am vergangenen Samstag (18.7./16:35 Uhr) benutzte ein 29-Jähriger den Regional Express 5 von Bebra nach Bad Hersfeld.

Bei einer Fahrscheinkontrolle zeigte er lediglich einen Screenshot eines Tickets vor.

Der Zugbegleiter forderte den jungen Mann auf sich auszuweisen und das Original Ticket vorzuzeigen. Nun versuchte der 29-Jährige den Zug in Bad Hersfeld zu verlassen.

Der 32-Jährige Zugbegleiter wollte den Mann aufhalten, jetzt eskalierte die Situation.

Der 29-jährige Deutsche versuchte den Bahnmitarbeiter wegzustoßen, als das nicht gelang, kratzte und biss er ihn in den Unterarm und floh vom Tatort.

Der 32-jährige Zugbegleiter suchte die Dienststelle der Bundespolizei in Kassel auf um Strafanzeige zu erstatten, hier gab er auch eine gute Personenbeschreibung zu Protokoll.

Im Anschluss begab er sich zur Behandlung in Krankenhaus. Die Personenbeschreibung wurde an Beamte der Bundespolizei, die sich im Bahnhof Bad Hersfeld befanden, weitergegeben. Diese konnten den 29-jährigen Mann gegen 21:45 Uhr erkennen und an Gleis 3 kontrollieren.

Hier zeigte er sich äußerst unkooperativ, verhielt sich renitent und versuchte mehrfach sich der Kontrolle durch die Bundespolizisten zu entziehen. Auch gab er zunächst falsche Personalien an.

Nachdem die Personalien anhand eines Ausweises abgeglichen wurden und er sich beruhigte, konnte er den Bahnhof verlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Betrug und Falscher Namensangaben eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

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