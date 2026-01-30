Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Nach Diebstahl bedroht und geohrfeigt

Marburg (ots)

Am gestrigen Donnerstag (29.1./16:15 Uhr) soll ein unbekannter Mann in einem Geschäft im Marburger Bahnhof eine Dose Bier und zwei Feuerzeuge gestohlen haben.

Dabei wurde er von zwei Männern beobachtet. Die beiden Männer teilten den Vorfall einem Mitarbeiter des Geschäfts mit.

Dieser nahm dem unbekannten Mann die Gegenstände wieder ab.

Daraufhin beschimpfte und bedrohte der Unbekannte die Männer. Die beiden Männer drängten ihn aus dem Laden, einer der Männer soll daraufhin geohrfeigt worden sein.

Der Unbekannte kam noch einmal in das Geschäft und bedrohte den Verkäufer erneut. Danach verließ er das Geschäft fluchtartig und konnte auch durch eine Streife des Bundepolizeireviers Gießen nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem unbekannten Mann oder der Tathandlung machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr: 0561 816 160 zu melden.

