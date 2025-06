Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannter sorgt für Streckensperrung

Haiger (Lahn-Dillkreis) (ots)

Ein Unbekannter sorgte am gestrigen Dienstag (17.6., 20:05 Uhr) für eine Streckensperrung zwischen Haiger und Dillenburg.

Der Triebfahrzeugführer eines durchfahrenden Zuges erkannte eine Person mit rotem Oberteil und Roller unmittelbar neben den Gleisen und informierte die Bundespolizei.

Zur Sicherheit wurde die Strecke gesperrt und durch eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen abgesucht. Im Anschluss befuhren zwei Züge die Strecke in langsamer Geschwindigkeit. In beiden Fällen konnte keine Person am oder im Gleisbereich ausgemacht werden und die Strecke wurde wieder freigegeben.

Durch die Sperrung erhielten 5 Züge eine Verspätung von je 30 Minuten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu der Person machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. Nr.: 0561 81616 0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor dem Betreten von Gleisen und allen anderen Bahnanlagen: - Überqueren Sie Bahngleise nur an den dafür vorgesehenen Orten und bei geöffneten Schranken. - An Bahnanlagen besteht Lebensgefahr, denn die Geschwindigkeit und der entstehende Luftsog werden oft unterschätzt! - Züge nähern sich fast lautlos. Ein elektrisch betriebener Zug ist für das menschliche Ohr erst wahrnehmbar. - Züge können nicht ausweichen. Wegen ihres Gewichts haben Züge einen sehr langen Bremsweg. Eine Bremsung ist oft nicht mehr möglich.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell