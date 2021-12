Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Streit in S-Bahn endete mit Flucht durchs Fenster

Friedrichsdorf (ots)

Ein Streit zwischen einer 45- jährigen Frankfurterin und einem noch unbekannten Mann, endete im Bahnhof Friedrichsdorf mit einer Flucht durch ein eingeschlagenes S-Bahnfenster.

Wie die Frankfurterin gegenüber einer Streife der Bundespolizei angab, wäre es bereits vor dem Halt in Friedrichsdorf zwischen den Beiden zu einem verbal geführten Streit gekommen. Dies änderte sich jedoch nachdem die S-Bahn in Friedrichsdorf eingefahren war. Noch in der S-Bahn hätte der Mann plötzlich mit seinem Schirm auf sie eingeschlagen. Ein anderer Mitreisender war zwischenzeitlich auf die Situation aufmerksam geworden und versuchte zu schlichten, was jedoch mit einem Kopfstoß des Angreifers und einer Platzwunde endete. Inzwischen hatte der Lokführer die Bundespolizei alarmiert und sich selbst in den Fahrgastraum begeben. Dort wurde er sofort bespuckt und der Unbekannte wollte aus der S-Bahn flüchten. Da die Türen jedoch verschlossen waren, griff er sich einen Nothammer und schlug damit eine Fensterscheibe ein. Dann flüchtete er durch die eingeschlagene Fensterscheibe auf den Bahnsteig und von dort aus dem Bahnhof. Trotz einer wenig später eingeleiteten Fahndung konnte der unbekannte Mann bisher nicht gestellt werden.

Gegen ihn hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

