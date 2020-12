Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Festnahme nach Diebstahl im ICE

Frankfurt am MainFrankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof konnte am Dienstagabend ein 32-jähriger Mann festgenommen werden, der in einem ICE zwischen Fulda und Frankfurt am Main einen 28-jährigen Mitreisenden bestohlen hatte.

Kurz vor Frankfurt hatte der 28-Jährige den Verlust seines Laptop festgestellt. Als er nach Ankunft im Frankfurter Hauptbahnhof einen Mann wiedererkannte, der sich während der Fahrt immer wieder in seiner Nähe aufhielt, informierte er eine Streife der Bundespolizei. Die Beamten konnten letztlich im Rucksack des vermeintlichen Täters das gestohlene Laptop finden aber auch vier Handys, die nach einer Prüfung ebenfalls aus Diebstählen stammten.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls wurde der Täter in Haft genommen und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

