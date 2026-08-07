Polizei Hamburg

POL-HH: 260807-2. "ROADPOL Speed" - Bilanz einer hamburgweiten Verkehrskontrolle

Hamburg (ots)

Zeiten: 06.08.2026, 06:00 Uhr - 22:00 Uhr; Orte: Hamburger Stadtgebiet

Unter der Leitung der Verkehrsdirektion 1 (VD 1) nahm die Polizei Hamburg am gestrigen Donnerstag erneut an der europaweiten Verkehrssicherheitsaktion "ROADPOL Speed" teil und führte im gesamten Hamburger Stadtgebiet mobile und stationäre Verkehrskontrollen mit dem Fokus auf Geschwindigkeitsmissachtungen von Kraftfahrzeugführenden durch.

Die Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und sogenannte Aggressionsdelikte im Straßenverkehr gehören weiterhin zu den Hauptursachen für Verkehrsunfälle. Aus diesem Grund ist die Geschwindigkeitsüberwachung weiterhin ein fester und permanenter Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei Hamburg.

Im Rahmen der europaweiten Verkehrssicherheitsaktion führten über 180 Polizistinnen und Polizisten der Verkehrsdirektionen, der Polizeikommissariate, der Landesbereitschaftspolizei sowie der Wasserschutzpolizei im Hamburger Stadtgebiet mobile und stationäre Verkehrskontrollen durch und überprüften 465 Personen und 466 Fahrzeuge.

Sie leiteten nachfolgende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. In die Auswertung zu den Geschwindigkeitsverstöße sind auch die Ergebnisse der mobilen und stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in diesem Zeitraum inbegriffen:

Straftaten:

- 1 × Fahren ohne Fahrerlaubnis - 1 × Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz - 3 × Verdacht illegaler Aufenthalt

Ordnungswidrigkeiten:

- 4.028 x Missachtungen der Geschwindigkeit - 11 × Verstöße im ruhenden Verkehr - 41 × verbotswidrige Handynutzung (davon 1 x Fahrrad) - 13 × Verstöße gegen die Anschnallpflicht - 2 × Missachtung des Überholverbots - 23 × Fehler beim Abbiegen oder Wenden - 1 × Fahren unter dem Einfluss von Alkohol - 13 × Kind nicht oder nicht ordnungsgemäß gesichert - 5 × Missachtung roter Ampeln - 81 × sonstige Verstöße

Darüber hinaus stellten die Polizeikräfte insgesamt elf Mängelmeldungen - zum Beispiel wegen technischer Mängel oder nicht mitgeführter Dokumente - aus.

Im Rahmen der Präventionsarbeit führte die Verkehrsdirektion 6 zahlreiche Aufklärungsgespräche und verteilte Informationsmaterialien, insbesondere an die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden.

Des Weiteren kam es im Verlauf der Kontrollaktion zu folgenden Besonderheiten:

Im Zuge der Kontrolle der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Köhlbrandbrücke durch Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei (WSP) wurden in einem knapp zweistündigen Zeitraum 16 Pkw-Fahrende nach Geschwindigkeitsverstößen angehalten und überprüft. Bei den mittels Lasertechnik durchgeführten Messungen lag der höchste Verstoß bei gemessenen 92 km/h anstatt der zulässigen 50 km/h. Insgesamt müssen 13 Fahrzeugführende aufgrund ihrer Geschwindigkeitsmissachtungen mit einem Fahrverbot, Punkten im Fahreignungsregister und entsprechenden Bußgeldern rechnen.

Im Bereich Harburg (Brücke des 17.Juni/Nartenstraße) führten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats 46 eine Geschwindigkeitskontrolle speziell beim Rechtsabbiegen von Lkw durch, bei dem eine Höchstgeschwindigkeit von 7 km/h ("Schrittgeschwindigkeit") vorgeschrieben ist. In der insgesamt knapp vierstündigen Aktion stellten sie 30 Geschwindigkeitsverstöße von Fahrzeugen über 3,5 Tonnen, darunter auch drei Linienbusse des ÖPNV, fest; der höchste gemessene Wert betrug 28 km/h.

Zur weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit und Sensibilisierung aller Teilnehmenden im Straßenverkehr wird die Polizei Hamburg auch weiterhin mit großem Engagement entsprechende Aktionen durchführen.

Mx.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell