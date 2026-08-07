Polizei Hamburg

POL-HH: 260807-1. Zwei Zuführungen nach Verdacht des Handels mit nicht geringen Mengen Betäubungsmitteln

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.08.2026, 15:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Harvestehude, Gustav-Falke-Straße/Helene-Lange-Straße

Gestern haben Fahnderinnen und Fahnder des Drogendezernats (LKA 68) zwei 24-jährige Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit nicht geringen Mengen Betäubungsmittel gehandelt zu haben.

Die Einsatzkräfte des LKA 68 beobachteten gestern Nachmittag im Stadtteil Hamburg-Harvestehude eine konspirative Übergabe von mutmaßlichem Betäubungsmittel zwischen zwei Personen. Den offensichtlichen Drogenverkäufer kontrollierten und nahmen die Polizeibeamtinnen und -beamten nach der Übergabe vorläufig fest.

Der 24-jährige Deutsche, der bei seiner Festnahme massiv Widerstand leistete und einen Polizeibeamten dabei leicht verletzte, trug geringe Mengen Kokain, zwei Mobiltelefone, mutmaßliches Dealgeld und ein griffbereites Reizstoffsprühgerät bei sich.

Im Zuge der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine Wohnung in Hamburg-Harvestehude, die der 24-Jährige mutmaßlich zur Lagerung von Betäubungsmitteln nutzte. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf einen weiteren 24-jährigen Deutschen und fanden unterschiedliche, nicht geringe Mengen Betäubungsmittel, darunter sechs Kilogramm Marihuana, rund zwei Kilogramm Ecstasy, circa vier Kilogramm Amphetamin und 500 Gramm Haschisch sowie rund 2500 Euro mutmaßliches Dealgeld und mehrere Mobiltelefone.

Der in der Wohnung angetroffene 24-Jährige wurde ebenfalls vorläufig festgenommen und einem Polizeikommissariat zugeführt.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg beantragte beim Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Männer.

Die Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnungen der beiden 24-jährigen Männer in Hamburg-Hamm und Hamburg-Iserbrook unmittelbar und stellten dort weitere Betäubungsmittel, rund 1800 Euro Dealgeld und weitere waffenrechtlich relevante Gegenstände sicher.

Die beiden 24-jährigen Deutschen wurden dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Dort entscheidet ein Haftrichter heute über den Erlass eines Haftbefehls.

Die Ermittlungen des LKA 68 dauern an.

Pap.

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