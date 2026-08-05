Polizei Hamburg

POL-HH: 260805-1. Fünf vorläufige Festnahmen nach mutmaßlichem Plagiatsverkauf in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.08.2026, 19:00 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Georg, Adenauerallee

Einsatzkräfte der Region Mitte I haben am Dienstagabend einen Mann und vier Frauen vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, gefälschte Kopfhörer im Stadtteil St. Georg zum Kauf angeboten zu haben.

Ein Bürger informierte die Polizei, dass im Bereich des Bahnhofes Berliner Tor mehrere Personen mutmaßlich gefälschte Kopfhörer aus einem Fahrzeug heraus zum Kauf anbieten würden.

Zivile Polizistinnen und Polizisten des Polizeikommissariats (PK) 11 überprüften nach diesem Hinweis die Örtlichkeit und stellten zunächst einen parkenden Alfa Romeo, in dem eine männliche Person saß, fest. Bei einer anschließenden Überprüfung des Fahrers und des Fahrzeuges fanden die Einsatzkräfte mehrere mutmaßliche Plagiate auf und stellten diese sicher. Der 21-jährige Rumäne wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Kurz darauf erschienen vier Frauen, welche augenscheinlich gezielt das Fahrzeug aufsuchten. Die Frauen führten ebenfalls Kopfhörer mit sich, bei denen es sich mutmaßlich um gefälschte Ware handelte. Die Personen im Alter von 16 bis 56 Jahren (alle rumänische Staatsangehörigkeit) wurden daraufhin vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führten die Beamtinnen und Beamten des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) den 21-jährigen Rumänen sowie zwei 16- und 40-jährige rumänische Frauen dem Untersuchungsgefängnis zu. Eine 26-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt - alle anderen Beteiligte wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das für markenrechtliche Verstöße zuständige Landeskriminalamt (LKA 53) übernimmt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs und des Verstoßes gegen das Markengesetz.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Vorsicht bei besonders günstigen "Schnäppchen"! Niemand hat Geld zu verschenken. Ein Angebot, das zu schön ist, um wahr zu sein, ist es meist auch nicht. Möglicherweise handelt es sich um Plagiate oder Hehlerware.

Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Sollten Sie in der Öffentlichkeit ein Kaufangebot, z.B. von angeblich technischen Markenprodukten, erhalten, sollten Sie dieses sofort als Warnsignal verstehen und es konsequent ablehnen.

Gefahr durch versiegelte Verpackungen: Die Betrüger nutzen oft täuschend echt aussehende, versiegelte Verpackungen, die für einen Laien die Fälschung nicht erkennbar machen sollen.

Seriennummern werden kopiert: Dadurch werden Sie bei einer Suche beim Hersteller gefunden. Es bestätigt aber nicht die Originalität des Produkts in Ihren Händen.

Qualitätsprüfung: Die Minderwertigkeit der Plagiate (z.B. schlechtere Klang- und Sprachqualität, Fehlen wesentlicher Funktionen wie Geräuschunterdrückung) lässt sich oft erst nach der Inbetriebnahme feststellen.

Wenn Sie vermuten, Opfer einer Straftat geworden zu sein, wenden Sie sich umgehend an Ihre Polizei. Eine Anzeigenerstattung ist auch möglich über die Onlinewache der Polizei Hamburg unter: https://portal.onlinewache.polizei.de/de/

Wen.

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