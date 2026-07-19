Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Diebstahl von E-Scooter

Lippe (ots)

Detmold. In der Nacht von Freitag, 17.07.2026 auf Samstag, 18.07.2026 wurde in Detmold, Burkhardweg versucht, einen Roller zu entwenden. Die drei Tatverdächtigen suchten ein Carport auf und machten sich hier an dem Roller zu schaffen. Aufgrund eines Defektes sprang das Kfz. nicht an, so dass die Tatverdächtigen das Fahrzeug im Nahbereich abstellten. Das Fahrzeug konnte an den Berechtigten übergeben werden.

Im Falle verdächtiger Beobachtungen erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05231-6090 entsprechende Hinweise.

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