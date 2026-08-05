Polizei Hamburg

POL-HH: 260805-2. Nach gewerbsmäßigem Handel mit Drogen - Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen und Haftbefehlen in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg (ots)

Tatzeiten: seit März 2026; Tatorte: Hamburg und Schleswig-Holstein

Einsatzkräfte des Drogendezernats des Hamburger Landeskriminalamts (LKA 6) und Ermittlungsgruppen für Betäubungsmittelkriminalität in Schleswig-Holstein vollstreckten gestern Morgen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und verhafteten zwei Männer, bei denen der Verdacht besteht, dass sie als Teil einer Gruppe gewerbsmäßig mit größeren Mengen Drogen gehandelt haben.

Im Zuge eines anderen Ermittlungsverfahrens im Zusammenhang mit illegalem Drogenhandel durchsuchten Polizistinnen und Polizisten des LKA Hamburg Ende März dieses Jahres eine Wohnung im Hamburger Stadtteil Hummelsbüttel und stellten dabei über 30 Kilogramm Kokain und über 40 sogenannte Haschisch-Platten sicher. Personen wurden dabei nicht angetroffen.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen hierzu gerieten zwei Männer in den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler, bei denen es sich um einen türkischen (30) und einen deutschen Staatsangehörigen (26) handelt. Beide stehen im Verdacht, als Mitglieder einer Gruppe in unterschiedlicher Tatbeteiligung größere Mengen Betäubungsmittel zumindest kurzfristig gelagert und auch Kurierfahrten, unter anderem nach Schleswig-Holstein, vermittelt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft erwirkte inzwischen Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Wohnungen des 30-Jährigen im Hamburger Stadtteil Langenhorn und die Wohnung des 26-Jährigen in Norderstedt (Schleswig-Holstein) sowie auch Haftbefehle gegen beide Männer.

Sowohl der 30-jährige Türke als auch der 26-jährige Deutsche wurden von den Polizistinnen und Polizisten angetroffen und verhaftet.

Auch zwei tatverdächtige Drogenkuriere (21, 27, beide deutsch) konnten in ihren Schleswig-Holsteiner Wohnungen (Norderstedt und Quickborn) angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die Durchsuchungen ergaben insgesamt die Sicherstellung von weiteren Beweismitteln sowie über 18.000 Euro mutmaßlichen Dealgelds, zwei scharfen Schusswaffen mit Munition, eines Schlagrings und weiteren Kokains in nicht geringen Mengen.

Alle Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und die Verhafteten anschließend dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Die 21- und 27-jährigen Verdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Mx.

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