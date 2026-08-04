Polizei Hamburg

POL-HH: 260804-1. Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fußgängerin in Hamburg-Heimfeld

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 03.08.2026, 14:45 Uhr

Unfallort: Hamburg-Heimfeld, Heimfelder Straße

Am Montagnachmittag ist es im Stadtteil Heimfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 46-jährigen Fußgängerin gekommen, bei dem diese lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) zufolge befuhr eine 40-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia die Heimfelder Straße stadtauswärts in Richtung Milchgrund. Aus bislang ungeklärter Ursache querte eine 46-jährige Fußgängerin kurz hinter der Einmündung An der Rennkoppel - aus Sicht der Autofahrerin von rechts kommend - unvermittelt die Fahrbahn und stieß mit dem Pkw zusammen.

Die Frau erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen und wurde unter Begleitung eines Notarztes mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Der Skoda stieß infolge der Kollision im weiteren Verlauf mit einem auf dem Seitenstreifen parkenden Pkw zusammen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die 40-jährige Fahrerin blieb unverletzt.

Ein Verkehrsunfallteam (VUT) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 23) übernahm vor Ort die Unfallaufnahme.

Die Ermittlungen werden nun von der VD 4 geführt und dauern an.

Wen.

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