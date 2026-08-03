Polizei Hamburg

POL-HH: 260803-1. Zeugenaufruf nach Hasskriminalität in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 02.08.2026, 00:50 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Talstraße und Simon-von-Utrecht-Straße

In der Nacht zu Sonntag griffen im Stadtteil St. Pauli drei Männer eine 30-jährige Angehörige der Queer-Community an. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge war es vor einer Szene-Bar in der Talstraße zunächst zu Streitigkeiten zwischen einer Frau und drei unbekannten Männern gekommen, nachdem diese die Frau belästigt hatten. Als die 30-Jährige der unbekannt gebliebenen Frau zur Hilfe kam, bedrohten die Männer diese, sodass die 30-Jährige in Richtung Simon-von-Utrecht-Straße flüchtete. Die Männer - zwei von ihnen auf einem Fahrrad - sollen die 30-Jährige daraufhin verfolgt und in der Simon-von-Utrecht-Straße eingeholt haben. Dort sei die Geschädigte durch ihre Verfolger zu Fall gebracht worden. Nachdem ihr einer der Männer noch einmal auf die Beine gesprungen sei, konnte die 30-Jährige aufstehen und sich an der Station St. Pauli in eine U-Bahn retten.

Die Angreifer - alle als Anfang/Mitte 20 Jahre alt, schlank und mit kurzen Haaren beschrieben - waren der Geschädigten offenbar nicht weiter gefolgt.

Die leicht verletzte Frau erstattete später eine Strafanzeige bei der Polizei. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte sie zur Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung sowie der gefährlichen Körperverletzung werden nun beim für Hasskriminalität zuständigen Staatsschutz (LKA 73) geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Auch die Frau, die vor der Bar in der Talstraße in die ersten Streitigkeiten involviert war, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zim.

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