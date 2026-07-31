POL-HH: 260731-1. Alkoholkonsumverbot in weiten Teilen von St. Georg tritt in Kraft - Einladung zum Foto-Termin
Hamburg (ots)
Zeit: 03.08.2026, 12:00 Uhr
Ort: Hamburg-St. Georg, Ellmenreichstraße/Baumeisterstraße
Hamburg entwickelt seine Strategie für mehr Sicherheit und wirksame Hilfen rund um den Hauptbahnhof gezielt weiter.
In einem nächsten Schritt wird das bereits bestehende Alkoholkonsumverbot am Hauptbahnhof zum 1. August auf den angrenzenden Bereich rund um den Hansaplatz, oberen Steindamm und ZOB ausgeweitet. Ziel ist es, die alkoholkonsumbedingten Belastungen für die Menschen im Stadtteil spürbar zu reduzieren und damit die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Der Leiter des Bezirksamtes Hamburg-Mitte, Ralf Neubauer, und Polizeipräsident Falk Schnabel stellen die Details bei einem Medientermin am kommenden Montag vor. Markus Schreiber, Vorsitzender des Bürgervereins zu St. Georg von 1880 e. V., nimmt ebenfalls an dem Termin teil
Der Termin findet statt am:
Montag, dem 3. August 2026, um 12:00 Uhr Ellmenreichstraße/Baumeisterstraße, 20099 Hamburg
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