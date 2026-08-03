POL-HH: 260803-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Harburg
Hamburg (ots)
Zeit: seit 25.07.2026
Ort: Hamburg-Harburg, Am Wall
Seit Anfang vergangener Woche suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes nach einer Jugendlichen aus dem Stadtteil Harburg.
Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260728-2. Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Harburg".
Die Vermisste wurde am Wochenende im Stadtteil Hammerbrook angetroffen.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.
Zim.
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