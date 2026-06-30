Polizei Hamburg

POL-HH: 260630-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 75-Jähriger aus Hamburg-Sternschanze

Hamburg (ots)

Zeit: seit 28.06.2026, 21:30 Uhr

Ort: Hamburg-Sternschanze, Sternschanze, dortiges Hotel

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes suchte die Polizei Hamburg nach einer 75-jährigen Frau.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260629-3. Vermisstenfahndung nach 75-Jähriger aus Hamburg-Sternschanze"

Die Vermisste wurde in der Nacht zu Dienstag von einer Funkstreifenwagenbesatzung wohlbehalten im Stadtteil Lokstedt angetroffen und anschließend in die Obhut ihrer Angehörigen übergeben.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

Wen.

Schneller informiert: Jetzt den WhatsApp-Kanal der Polizei Hamburg abonnieren! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell