POL-HH: 260630-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 75-Jähriger aus Hamburg-Sternschanze
Hamburg (ots)
Zeit: seit 28.06.2026, 21:30 Uhr
Ort: Hamburg-Sternschanze, Sternschanze, dortiges Hotel
Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes suchte die Polizei Hamburg nach einer 75-jährigen Frau.
Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260629-3. Vermisstenfahndung nach 75-Jähriger aus Hamburg-Sternschanze"
Die Vermisste wurde in der Nacht zu Dienstag von einer Funkstreifenwagenbesatzung wohlbehalten im Stadtteil Lokstedt angetroffen und anschließend in die Obhut ihrer Angehörigen übergeben.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.
Wen.
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