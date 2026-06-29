Polizei Hamburg

POL-HH: 260629-5. Polizei pfändet und beschlagnahmt umfangreiche Vermögenswerte in Hamburg-Lohbrügge und -Farmsen-Berne

Hamburg (ots)

Zeit: 25.06.2026, ab 06:00 Uhr

Ort: Hamburg-Lohbrügge, Heidhorst und Hamburg-Farmsen-Berne, Pulverhofsweg

Das Landeskriminalamt (LKA) Hamburg hat am vergangenen Donnerstag unter anderem zwei hochwertige Fahrzeuge gepfändet und ein Haus im Stadtteil Lohbrügge beschlagnahmt. Eine 32-Jährige steht im Verdacht, das Einfamilienhaus mit rechtswidrig erlangten Mitteln finanziert und für Drogengeschäfte vermietet zu haben.

Umfangreiche Ermittlungen der Abteilung für Finanzermittlungen (LKA 66) und des Drogendezernats (LKA 62) des LKA Hamburg führten die Polizistinnen und Polizisten auf die Spur der 32-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Sie steht im Verdacht, sich im Juni 2024 mittels gefälschter Gehaltsnachweise einen Kredit in Höhe von 585.000 Euro rechtswidrig verschafft und mit diesem Geld ein Einfamilienhaus inklusive Grundstück in Lohbrügge finanziert zu haben.

Das Haus soll sie wiederum an Personen vermietet haben - in dem Wissen, dass diese dort Cannabis in erheblichem Umfang anbauen würden. Bereits Ende November hatten Beamtinnen und Beamte des LKA 62 dort im Rahmen einer Durchsuchung über 850 Cannabispflanzen (rund 65 Kilogramm abgeerntetes Marihuana) beschlagnahmt. Die Mietzahlungen soll die 32-Jährige für die Tilgung des Hauskredits genutzt haben, wodurch auch die Erlöse aus dem Drogenanbau von den bislang unbekannten Cannabishändlerinnen und -händlern verschleiert worden seien.

Polizistinnen und Polizisten des LKA 66 vollstreckten daraufhin am vergangenen Donnerstag im Stadtteil Farmsen-Berne mehrere, auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht erlassene Beschlüsse und pfändeten einen Porsche Cayenne, einen Mercedes C200, zwei hochwertige Armbanduhren sowie Kontoguthaben und rund 8.200 Euro Bargeld. Darüber hinaus beschlagnahmten sie das Einfamilienhaus in Lohbrügge inklusive Grundstück.

Die Tatverdächtige, gegen die wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetzes ermittelt wird, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen.

Die gemeinsam von LKA 66, LKA 62 und der Staatsanwaltschaft Hamburg geführten Ermittlungen dauern an.

Zim.

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