Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Achtjähriger Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn leicht verletzt

Rostock (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 16:00 Uhr im Bereich der S-Bahn-Unterführung in der Parkstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 46-jähriger deutscher Straßenbahnfahrer die Parkstraße in Fahrtrichtung Neuer Friedhof, als er mit einem achtjährigen Fahrradfahrer kollidierte. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die beiden benannten Personen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell