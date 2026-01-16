PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Achtjähriger Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn leicht verletzt

Rostock (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 16:00 Uhr im Bereich der S-Bahn-Unterführung in der Parkstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 46-jähriger deutscher Straßenbahnfahrer die Parkstraße in Fahrtrichtung Neuer Friedhof, als er mit einem achtjährigen Fahrradfahrer kollidierte. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die beiden benannten Personen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 06:24

    POL-HRO: Dank Zeugenhinweis - Autobahnpolizei zieht LKW-Fahrer mit 2,36 Promille aus dem Verkehr

    BAB 20/ Speckmoor (Landkreis Rostock) (ots) - Dank eines Zeugenhinweises ist es Beamten der Autobahnpolizei Dummerstorf am frühen Abend des 15.01.2026 gelungen einen erheblich alkoholisierten LKW-Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Gegen 17:30 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über einen LKW, welcher laut dessen Aussage in erheblichen Schlangenlinien ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 05:12

    POL-HRO: 80-jährige Fußgängerin in Wismar bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

    Wismar (ots) - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich im Wismarer Philosophenweg ein schwerer Verkehrsunfall in dessen Folge eine 80-jährige Fußgängerin lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 64-jährige Fahrer eines Renault-Transporters vom Philosophenweg, aus Richtung Rostocker Straße kommend, gegen 15:45 Uhr nach links ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren