Polizei Hamburg

POL-HH: 260615-2. Vermisstenfahndung nach 58-Jähriger aus Hamburg-Bramfeld

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 14.06.2026, 23:00 Uhr

Ort: Hamburg-Bramfeld, Fahrenkrön

Seit gestern Abend wird die 58-jährige Bettina Stabel aus dem Hamburger Stadtteil Bramfeld vermisst. Die Polizei Hamburg sucht jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach ihr.

Die Frau verließ am Sonntagabend ihre Pflegeeinrichtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste ist dement, orientierungslos und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen der 58-Jährigen. Aus diesem Grund hat eine Richterin am Amtsgericht heute einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- circa 175 cm groß - schlanke Statur - trägt eine Augenklappe bzw. ein großes Pflaster am rechten Auge - mittellange, braune Haare - zuletzt bekleidet mit einer Jeanshose und einer braunen Winterjacke

Das Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 144) führt die Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Frau sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Wen.

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