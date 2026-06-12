Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Baustellenleuchte gestohlen und Autofahrer belästigt

Weil er am Donnerstagnachmittag in der Charlottenstraße eine Baustellenleuchte entwendet hat, ist ein 48-jähriger Mann in Gewahrsam worden. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet, die Polizei verständigt und den Dieb verfolgt. Auf dem Weg trat der 48-Jährige mehrfach unvermittelt auf die Fahrbahn, schrie umher und zwang Fahrzeuge zum Anhalten. Eine Streife stoppte den Mann schließlich in der Ailinger Straße und stellte die Baustellenleuchte sowie mehrere Klappmesser bei ihm sicher. Der 48-Jährige befand sich offenkundig in einem psychisch auffälligen Zustand, weshalb er von den hinzugerufenen Einsatzkräften in eine Fachklinik gebracht wurde. Auf ihn kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu.

Friedrichshafen

Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz - Zeugenaufruf

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts beim Bodenseecenter sucht die Polizei Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte beim Ausparken oder Wenden einen geparkten Hyundai am hinteren linken Kotflügel und hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Besitzerin des Hyundai bemerkte zum Unfallzeitpunkt einen weißen Kleintransporter mit Anhänger, der knapp an ihrem Wagen vorbeifuhr und als Verursacher infrage kommt. Hinweise zum flüchtigen Gespann nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen zwischen 8 und 9 Uhr auf dem Parkplatz des Tierheims in der Straße "Neue Messe", bittet die Polizei um Hinweise. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte beim Wenden einen dort abgestellten VW Golf am gesamten Heck und hinterließ einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Ohne den Unfall zu melden, suchte der Verursacher das Weite. Ein Zeuge nahm den Vorfall zwar akustisch wahr und bemerkte ein weißes Fahrzeug, der erhebliche Schaden am Golf fiel jedoch erst später auf. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Lenker werden unter Tel. 07541/701-0 entgegengenommen.

Überlingen

Unfallflucht nach Parkplatzunfall

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 7.15 Uhr und 18.45 Uhr auf einem Parkplatz am Rosenhag einen Dacia gestreift. Der Verursacher hinterließ an der kompletten linken Fahrzeugseite eine frische Kratzspur und suchte das Weite, ohne sich um den Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Wagen handeln. Das Polizeirevier Überlingen nimmt sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Auto oder dessen Lenker unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

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