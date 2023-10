Polizei Hamburg

POL-HH: 231027-4. Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Untreue vollstreckt

Hamburg (ots)

Zeit: 26.10.2024, ab 08:00 Uhr

Orte: Hamburg-Eißendorf, -Marmstorf und -Borgfelde sowie Seevetal

Beamte des Dezernats für Wirtschaftskriminalität (LKA 51) haben gestern Morgen fünf Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Vorausgegangen waren monatelange Ermittlungen wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Untreue.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Geschäftsführer einer auf die Verhüttung von Recycling-Rohstoffen spezialisierten Firma auf deren Kosten seit Anfang 2021 gebrauchte Laptops, Computer und Mobiltelefone angekauft. Im weiteren Verlauf ließ er die werthaltigen Komponenten durch ein anderes Unternehmen aus den Geräten ausbauen und abholen, ohne dass hierfür Geld floss.

Die Ermittlungen der durch die geschädigte Firma eingeschalteten Kriminalpolizei ergaben, dass es sich bei den Geschäftsführern des profitierenden Unternehmens um die Ehefrau (32) und den Bruder (39) des Geschäftsführers (42) der geschädigten Firma handelt, der ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden ist.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für die gemeinsame Wohnung des 42-Jährigen und seiner Frau in Eißendorf, die Wohnung seines Bruders in Marmstorf, ihre Geschäftsräume in Seevetal und ein Steuerberaterbüro in Borgfelde. Sämtliche Beschlüsse wurden gestern Morgen von den Ermittlern vollstreckt und hierbei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Hierbei wurden sie auch durch Beamte der Polizei Seevetal unterstützt.

Die beiden deutschen Männer und die türkische Frau wurden an ihren Anschriften angetroffen und verblieben nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freiem Fuß, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell