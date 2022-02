Polizei Hamburg

POL-HH: 220208-1. Zwei Fußgängerinnen bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Hamburg (ots)

Unfallzeiten: 07.02.2022, 10:55 Uhr und 15:39 Uhr Unfallorte: Hamburg-Uhenhorst, Hamburg-Billbrook

Bei Verkehrsunfällen sind zwei 38 und 58 Jahre alte Frauen von Autos angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die Verkehrsunfalldienste Ost und Süd führen die jeweiligen Ermittlungen.

Am Vormittag des 07.02.2022 befuhr der 35-jährige Fahrer eines Smart den Mundsburger Damm stadteinwärts. Nach bisherigem Ermittlungsstand trat eine 38-jährige Frau zwischen zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Straße, wurde vom Smart erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei erlitt die Frau schwere, nach hier vorliegende Erkenntnissen jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen und musste mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittler des Verkehrsunfalldienstes Ost haben zur Unfallrekonstruktion einen Sachverständigen hinzugezogen. Der Fahrer des Smart blieb unverletzt.

Am Nachmittag kam es an einem Fußgängerüberweg im Unteren Landweg in Hamburg-Billbrook zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 58-Jährige ebenfalls schwere Verletzungen erlitt. Die Frau wurde beim Überqueren des Fußgängerüberweges von einem Toyota Yaris erfasst, der von einem 56-jährigen Mann gelenkt wurde. Die 58-Jährige zog sich bei dem Zusammenprall schwere Kopfverletzungen zu, die nach hier vorliegenden Informationen jedoch nicht lebensbedrohlich sind. Sie wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Fahrer des Toyota blieb unverletzt. Die Beamten des Verkehrsunfalldienstes Süd übernahmen die Ermittlungen am Unfallort und beschlagnahmten den Führerschein des Unfallfahrers. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Veh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell