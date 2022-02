Polizei Hamburg

POL-HH: 220208-2. Beschlagnahme von Führerschein und Pkw nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Hamburg-Wilhelmsburg - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.02.2022, 19:43 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg

Beamte der Kontrollgruppe Autoposer (Verkehrsdirektion (VD) 3) beschlagnahmten gestern Abend in Wilhelmsburg einen Mercedes C 320 sowie die Fahrerlaubnis des mutmaßlichen Fahrzeugführers. Der Mann steht im Verdacht, zuvor ein illegales Kraftfahrzeugrennen gefahren zu sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Der Mercedes war einer zivilen Provida-Funkstreifenwagenbesatzung (Video-Proof-Data) auf ihrer Streifenfahrt mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 75 (B 75) in Fahrtrichtung Harburg aufgefallen. Eine daraufhin durchgeführte Geschwindigkeitsmessung ergab, dass der Mercedes mit mehr als 200 km/h bei erlaubten 80 km/h unterwegs war. Dabei überholte er mehrere Verkehrsteilnehmer unerlaubt rechts sowie über den Standstreifen, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern. Ferner nötigte er mindestens einen weiteren Fahrzeugführer mittels mehrfacher Lichthupe und durch Unterschreiten des Gefahrenabstandes dazu, vom linken Fahrstreifen in den rechten zu wechseln, um weiter mit der höchst möglichen Geschwindigkeit fahren zu können. An der Anschlussstelle Kornweide fuhr der Verdächtige von der B 75 ab und überfuhr eine Rotlicht zeigende Ampel, um weiter in Richtung Otto-Brenner-Straße zu fahren.

Als die Beamten ihr Blaulicht und das Martinshorn einschalteten, um den Mercedesfahrer anzuhalten, flüchtete dieser über die Otto-Brenner-Straße bis in den Karl-Arnold-Ring. Auch hierbei gefährdete der Fahrer andere Verkehrsteilnehmer durch seine rücksichtslose Fahrweise. Eine ihm entgegenkommende Autofahrerin konnte einen Unfall nur durch ein reaktionsschnelles Ausweiches auf einen Gehweg verhindern.

Im Karl-Arnold-Ring verließ der Raser den Mercedes und flüchtete zu Fuß durch eine Tiefgarage hindurch auf ein angrenzendes Trainingsgelände. Hier konnte der 21-jährige Deutsche schließlich durch eine weitere zur Unterstützung angeforderte Streifenwagenbesatzung der VD 3 vorläufig festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten den Fahrzeugschlüssel für das Tatfahrzeug. Sowohl der Schlüssel als auch der Mercedes und der Führerschein des Mannes wurden beschlagnahmt.

Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen der Verkehrsdirektion 3 wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Straßenverkehrsgefährdung dauern an.

Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Mercedes machen können oder selbst durch ihn gefährdet oder genötigt wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-53961 bei der Verkehrsdirektion 3 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell