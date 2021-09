Polizei Hamburg

POL-HH: 210916-1. "Hamburg Wasser World Triathlon 2021" und mehrere Demonstrationen im Hamburger Stadtgebiet - Verkehrshinweis für das kommende Wochenende

Hamburg (ots)

Zeit: 18.09.2021, ab 08:00 Uhr und 19.09.2021, ab 09:00 Uhr; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Der "Hamburg Wasser World Triathlon 2021" findet in diesem Jahr sowohl am Samstag als auch am Sonntag statt. Darüber hinaus wurden mehrere Versammlungen und Aufzüge angemeldet, die überwiegend im Bereich der Innenstadt durchgeführt werden. Mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.

Im Rahmen des Triathlons wird es rund um die Binnenalster und im erweiterten Innenstadtbereich und zu Straßensperrungen kommen.

Die Polizei richtet am Samstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr und am Sonntag von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr ein Verkehrsinformationstelefon ein. Die Telefonnummer lautet: 040/428 65 65 65.

Wichtige Informationen unter anderem zum Zeitplan der Veranstaltung, der Streckenführung und den Sperrzeiten sind unter https://hamburg.triathlon.org/ zu finden.

Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren. Besucher der Hamburger Innenstadt wird empfohlen, mit öffentlichen schienengebunden Verkehrsmitteln anzureisen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell